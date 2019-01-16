E. Yeni Malatyaspor - Bodrumspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 2-0 öne geçtikleri maçta son 15 dakika yedikleri gollerden dolayı mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar Bodrumspor'dan beklenenden daha fazlasını yaptıklarını dile getiren İpekoğlu, “2 Süper Lig takımını yendik. Bir üçüncüsü de olabilir miydi? Ben her zaman şunu söylüyorum, bir Süper Lig takımıyla oynuyorsanız eğer, onlar müsaade ederse tur atlarsınız, çünkü arada ciddi bir oyuncu kalitesi var. Biz elimizden geleni yapacağız. Bunun sonucu ne olur bilemeyeceğim” dedi.

Bodrum'da oynanacak rövanş karşılaşmasında ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını dile getiren İpekoğlu, ”Ama bu tur için yeterli mi, soru işareti tabi. Önemli olan burada özellikle futbolcularımın keyif almaları, bizim herhangi bir iddiamız yok kupada maçında. Bugün daha mutlu dönebilirdik daha keyifli olabilirdik. 2-0'dan sonra oyun konsantrasyonu düşerse Süper Lig takımları biletimizi keser, bu da gerçekleşti. Bundan sonraki lig maçlarında Yeni Malatyaspor'a başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Erol Bulut: "Rakibi ciddiye almadığın z aman neler olabileceğini gördük"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, iki 45 dakika ve iki farklı oyun olduğunu dile getirerek “İlk 45 dakika da rakibini ciddiye almadığın zaman neler olabileceğini gördük. İkinci yarıya çıktığımızda işi ciddiye aldığımızda biz neler yapabileceğimizi gördük. O yüzden futbolcularıma devre arasında söyledim. İşinizi ciddiye alacaksınız, rakibinizi küçümsemeyeceksiniz. İlk ilk yarı bunu iyi yapamadık, oynadığımız oyundan mutlu ve ileriye dönük mutlu değilim ama ikinci yarı oynadığımız futbol ve kazandığımızdan dolayı mutluyum” diye konuştu.

Karşılaşmanın ikinci ayağının olduğunu da dile getiren Bulut, “Orada suni çimde oynayacağız, işimizi ciddiye alıp galip gelerek tur atlamak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.