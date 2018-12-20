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E. Yeni Malatyaspor, Bursaspor maçına İstanbul'da hazırlanıyor

Ligde ve kupada yoluna doludizgin devam eden Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 17.

Ligde ve kupada yoluna doludizgin devam eden Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor müsabakasına İstanbul'da hazırlanıyor.


Ligde topladığı 28 puanla ikinci sırada bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise son 16 takım arasına kalan E. Yeni Malatyaspor, gözünü Bursaspor maçına çevirdi. Pazar günü 16.00'da deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçına İstanbul'da Başakşehir Tesisleri'nde hazırlanan sarı-kırmızılılarda moraller yerinde.


Cumartesi günü maçın oynanacağı Bursa'ya geçecek Malatya ekibinde kırmızı kart cezalısı Sadık Çiftpınar ve sakatlığı süren Issıar Dia, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.


Öte yandan E. Yeni Malatyaspor'un devre arası kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor maçının ardından 10 günlük izne ayrılacak. İznin ardından 2 Ocak'ta Antalya Belek'te toplanacak doğu ekibi, ikinci yarı hazırlıklarını burada sürdürecek.

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