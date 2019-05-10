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E. Yeni Malatyaspor, Erzurumspor maçının taktiğini çalıştı

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 32.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Ali Ravcı yönetiminde tam kadro yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kale maçla sona erdi.


Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında bir toplantı yapan Ali Ravcı, kazanarak ilk 5 hedefini daha da güçlendirmeleri gerektiğini söyledi. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Michael Donald hafta sonu oynayacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında forma giyemeyecek.


Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanın ardından Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak

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