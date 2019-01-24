E. Yeni Malatyaspor golcü sorununu Bifouma ile çözmek istiyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nden ayrılan Thievy Bifouma ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, hücum bölgesi için çok yönlü bir oyuncuyu kadrosuna katmış oldu.

Transfer çalışmaları kapsamında hareketli günler geçiren Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran Thievy Bifouma ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 13 Mayıs 1992 Fransa Saint Denis doğumlu olan Kongo uyruklu futbolcu, sağ kanat, sol kanat ve santrfor mevkilerinde forma giyiyor.

27 yaşındaki futbolcu; West Bromwich, Granada, Reims, Bastia, Almeira, Espanyol, Las Palmas, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü takımlarının formalarını giyen Bifouma, futbol kariyeri boyunca orta saha sol, orta saha sağ, forvet arkası, sol kanat ve sol kanatta görev aldı.

Başarılı futbolcu, İngiltere, Premier League, Fransa Ligue 1, La Liga 2, La Liga ve Süper Lig'de forma giydi. La Liga'da 68 karşılaşmada görev alan Bifouma, 8 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de görev aldığı 58 karşılaşmada 8 gol atıp, 6 asist yapan Bifouma, La Liga2'de 36 karşılaşmada 11 gol, 9 asist, Fransa Ligue 1'de ise 28 karşılaşmada 6 gol, 1 asistlik bir performans ortaya koydu.

İspanya'da Las Palmas formasıyla 44 karşılaşmada 14 gol atıp, 10 da asist yapan Bifouma, Süper Lig'de Osmanlıspor formasıyla 22 karşılaşmada 1 gol, 1 asist, Sivasspor formasıyla 30 karşılaşmada 6 gol, 2 asist ve MKE Ankaragücü formasıyla 13 karşılaşmada 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Bifouma, toplamda forma giydiği 221 karşılaşmada 38 gol, 25 asistlik bir performans ortaya koyarken, santrfor olarak çıktığı 53 karşılaşmada 10 gol, 2 asist, sağ kanatta görev aldığı 49 karşılaşmada 10 gol, 3 asist, sol kanat olarak görev aldığı 26 karşılaşmada ise 1 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu.