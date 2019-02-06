E. Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, istedikleri skoru aldıklarını ifade ederek, “İstediğimiz sonucu aldık iyi bir skorla. Hemen hemen kalemizde hiç pozisyon vermeden. İkinci yarı daha çok gol atabilirdik. Göztepe'de kolay maç olmayacak, biz bu avantajlı skoru koruyup turu geçmeye çalışacağız. Futbolcularımızı kutluyorum maçtan önce çıkardığım kadro eleştirilmiş olabilir ama takımımızdaki bütün futbolcular verdiğimiz görevi yerine getiriyor. Galibiyeti 3. yaşına basan kızım Beren'e armağan ediyorum” şeklinde konuştu.

Göztepe cephesi

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, “Bugün burada gol atmak önemliydi. Çok fazla pozisyonun olmadığı maçta ikinci yarı gol atmak için takımım oldukça iyi bir mücadele verdi ama olmadı. Maç rövanşa kaldı, şimdi iç saha avantajını kullanmak istiyoruz. İzmir'de 2 farklı yenmemiz gerekiyor, bunu yapabilecek kalitede oyuncularımız var. Yarı final hedefimiz devam ediyor” diye konuştu.