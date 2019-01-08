E. Yeni Malatyaspor hazırlık maçını 1-0 kazandı

Lig ekibi Denizlispor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 1-0 kazandı.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, kamp çalışmaları kapsamında Spor Toto 1.Lig ekibi Denizlispor ile bir hazırlık karşılaşması oynadı.

Hazırlık karşılaşmasına Evkur Yeni Malatyaspor; Fabien Farnolle, Murat Akça, Gökhan Akkan, Erkan Kaş, İssam Chebake, Murat Yıldırım, Mitchell Donald, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Eren Tozlu, Danijel Aleksic on biriyle çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda Ertaç Özbir, Abdulsamed Damlu, Ahmed Ildız, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Muenfeh Sincere Seth, Micheal Pereira, Hüseyin Ekici, Dersim Şahan Kaynak, Rahman Buğra Çağıran, Barış Alıcı, Berkan Durdu ve Robin Yalçın ise hazırlık karşılaşmasına yedek başladı.

Denizlispor ise hazırlık karşılaşmasına Adam Mieczyslaw Stackhowiak, Furkan Şeker, Oğuz Yılmaz, Abdulkerim Bardakçı, Kerem Can Akyüz, Deniz Vural, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Ziya Alkurt, Mehmet Akyüz ve Burak Çalık on biriyle çıktı.

Yeşil-siyahlılarda ise Asil Kaan Güler, Burak Altıparmak, Tonia D. Tisdell, Cihan Özkaymak, Gökhan Süzen, Seddar Karaman, Lanre Kehinde, Marc Kibong Mbamba yedek olarak hazırlık karşılaşmasına başladı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takımda pozisyonlara girdi. Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlık karşılaşmasını yeni transferi Robin Yalçın'ın 83. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.