E. Yeni Malatyaspor ikinci yarıya Göztepe maçıyla başlayacak

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısını sahasında oynayacağı Göztepe karşılaşmasıyla açacak. Sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Yeni Malatyaspor ikinci yarıya Göztepe maçıyla start verecek. Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak müsabakada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Malatya ekibi, ligin ilk yarısını 29 puanla averajla 3. sırada tamamladı. Erol Bulut'un talebeleri hafta içerisinde Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında oynadığı Bodrum Belediyespor müsabakasını 2-0 geriden gelip 3-2 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılarda maç öncesinde Adem Büyük, Rahman Buğra Çağıran, Guilherme Marguez, Mustafa Akbaş ve Eren Tozlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Bu oyunculardan Eren ve Guilherme'nin antrenman eksiği bulunmasına rağmen Göztepe maçı kadrosuna dahil edilecekleri belirtildi.

Karşılaşma için son antrenmanını yapan Yeni Malatyaspor'da, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında 11 oynayan bazı isimlerin değişeceği, kaleci Farnolle, Murat Akça ve Donald'ın 11'de göreve alacağı öğrenildi.

Malatya temsilcisi devre arasında Sadık Çiftpınar ve Khalid Boutaib gibi iki önemli futbolcusunu satarken, Fenerbahçe'den Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli, Trabzonspor'dan Mustafa Akbaş ile Çaykur Rizespor'dan Robin Yalçın'ı kadrosuna kattı.