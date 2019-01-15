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E. Yeni Malatyaspor kupa maçına hazır

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur’u ilk maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile yarın 16.

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur'u ilk maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile yarın 16.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.


Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Guilherme, Adem Büyük ve Mustafa Akbaş katılmadı. Devre arası kamp çalışmalarında sakatlanan Eren Tozlu ile hafif sakatlıkları bulunan Sincere Seth ve Rahman Buğra Çağıran ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.


Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, futbolcular daha sonra taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirerek, hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

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