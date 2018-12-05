E. Yeni Malatyaspor kupada avantaj peşinde

Tur birinci maçında yarın TFF 2. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek olan E. Yeni Malatyaspor, ikinci maça avantajlı bir skorla gitmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de topladığı 22 puanla altıncı sırada yer alan E. Yeni Malatyaspor'da gözler Tur elemesi ilk maçında Etimesgut Belediyespor ile oynanacak olan karşılaşmaya çevrildi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30'da Yeni Malatya Stadyumu'ndaki müsabakada Etimesgut Belediyespor karşısında iyi bir skor elde edip, ikinci maça avantajlı bir skorla çıkmak istiyor.

Malatya ekibi Ziraat Türkiye Kupası'na 4. Tur'da dahil oldu. Sarı-kırmızılılar, Kırklarelispor'u 1-0 mağlup ederek, adını bir üst tura yazdı.

TFF 2. Lig ekibi Etimesgut Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 3.Tur'da başladı. Ankara ekibi deplasmanda Karaman Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek, 4. tura çıktı. Etimesgut Belediyespor, 4. turda ise sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti ve tur atladı.