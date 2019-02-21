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E. Yeni Malatyaspor Rize'ye 7 eksikle gitti

Süper Lig’de 23.

Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında yarın 20.30'da Ç. Rizespor ile karşılaşacak olan E.Yeni Malatyaspor, Rize'ye 7 eksikle gitti.


Sakatlıklardan kurtulamayan sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının son çalışmasının ardından özel uçakla Trabzon aktarmalı olarak Rize'ye gitti. Son antrenmanda yine taktik bir çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Erol Bulut'un sakat ve kart cezalısı oyuncuların yokluğunda ilk on biri oluşturmakta zorlandığı gözlendi.


Bulut'un son çalışmada kalede Ertaç, savunmada Mina, Mustafa, Seth, Bülent, orta sahada Donald, Ahmet İldiz, Robin Yalçın, Guilherme, Barış, forvette ise Eren'e şans verdiği görüldü.


E.Yeni Malatyaspor'da Issam Chabake, Aboubakar Kamara, Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, Ömer Şişmanoğlu ve Thievy Bifouma sakatlıklarından dolayı, Adem Büyük ise kart cezalısı olduğu için Rize kafilesine dahil edilmedi.


Bu arada Merkez Hakem Kurulu tarafından Ç.Rizespor - E.Yeni Malatyaspor müsabakasına Hüseyin Göçek atandı.

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