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E. Yeni Malatyaspor tarihinde ilk kez yarı final oynayacak

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde penaltılar sonucu Göztepe’yi eleyerek adını yarı finale yazdıran Yeni Malatyaspor’da büyük sevinç hakim.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde penaltılar sonucu Göztepe'yi eleyerek adını yarı finale yazdıran Yeni Malatyaspor'da büyük sevinç hakim.


Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda yarı final oynayacak olan Yeni Malatyaspor, kupanın bir diğer yarı finalisti Galatasaray ile karşılaşacak. Rakibi karşısına sakatlıklardan dolayı oldukça kısıtlı bir kadroyla çıkan Malatya ekibinde son penaltının ardından büyük bir sevinç yaşandı. Saha ortasında yarı final coşkusunu yaşayan Yeni Malatyaspor'da müsabakayı locada izleyen yönetim kurulu da büyük sevinç yaşadı. Başkan Adil Gevrek ve kurmayları son penaltının ardından büyük bir sevinç yaşayarak birbirlerine sarıldılar.



Başakşehir maçı hazırlıkları başladı


Kupada tur atlayarak taraftarına büyük mutluluk yaşatan Malatya ekibi, maçın ardından Malatya'ya dönerek hafta sonu oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlıklarla başı dertten kurtulmayan sarı-kırmızılılarda Kamara, Bifouma ve Arturo Mina ile Göztepe maçında yeniden sakatlanan Ömer Şişmanoğlu ve Murat Akça'nın Başakşehir maçına yetişmelerinin zor göründüğü belirtildi.


Yenileme çalışması yaparak günü geçiren Malatya ekibi, yarın yapacağı taktik antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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