E. Yeni Malatyaspor'da Antalya kampı başladı

Milli arada 5 gün izin yapan Evkur Yeni Malatyaspor, 8 günlük kamp yapmak için bugün Antalya'da toplandı.

Ligde son oynadığı Ankaragücü maçını kazanarak 5. sıraya yükselen sarı-kırmızılılar, milli arayı kamp yaparak değerlendirecek. Erol Bulut yönetiminde Antalya Belek'te toplanan Malatya temsilcisinde Kamara dışında eksik bulunmadığı belirtilirken, golcü futbolcunun 24 Mart Pazar günü çalışmalara katılacağı bildirildi.

Kampın ilk gününde akşam saatlerinde bir antrenman da yapan sarı-kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu ifade edildi.

E.Yeni Malatyaspor, Antalya Belek kampında Türkiye ligi dışından bir takımla bir de hazırlık müsabakası oynayacak.