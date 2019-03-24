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E. Yeni Malatyaspor'da kamp çalışmaları sürüyor

Ligde 37 puanla 5.

sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'da Antalya kampı sürüyor.


Ligde son oynadığı Ankaragücü maçını kazanarak Küme düşme korkusunu atan sarı-kırmızılılar, milli arayı kamp yaparak değerlendiriyor. Erol Bulut yönetiminde Antalya Belek'te toplanan Malatya temsilcisinde Kamara dışında eksik bulunmadığı belirtilirken, golcü futbolcunun bugün itibariyle çalışmalara dahil olacağı bildirildi.


Günü sabah ve akşam yaptığı antrenmanlarla geçiren sarı-kırmızılılarda morallerin yüksek olduğu ifade edildi.


E.Yeni Malatyaspor, Antalya Belek kampında Türkiye dışından bir takımla hazırlık müsabakası oynayacak.

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