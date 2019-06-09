E. Yeni Malatyaspor'da yeni yönetim ilk toplantısını yaptı

Evkur Yeni Malatyaspor'da yapılan olağan kongre sonucu yeniden başkan seçilen Adil Gevrek, yeni yönetim kuruluyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Orduzu Pınarbaşı'ndaki kulüp tesislerindeki toplantıda ilk gündem maddesinin yeni teknik heyetle anlaşma maddeleri ve transfer bütçesi olduğu bildirildi.

Yeni yönetimini tebrik ederek toplantıyı açan Gevrek'in önlerinde zor bir süreç bulunduğu ve bu süreci en iyi şekilde atlatabilmek için çok çalışmaları gerektiğini paylaştığı öğrenildi.

Toplantıda takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için de tam destek kararı çıktığı belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Adil Gevrek, Selim Pilten, Aziz Yalçınkaya, Burak Çakır, Erdal Gündüz, Suat Tekin, Gökhan Çelik, Nusret Çaylak, Mehmet Koçyiğit, Hakkı Çelikel, Mehmet Coşar Gömüç, İlhan Çelebi, Bilal Elmas, Yüksel Demirkol, Ahmet Topdağ