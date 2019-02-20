E. Yeni Malatyaspor'dan milli takım seçmeleri için 5 oyuncu

Türkiye Futbol Federasyonu 14 Yaş Altı Milli takımlar havuzu için İstanbul Riva'da genç oyuncu seçmeleri düzenliyor. Seçmelerde Yeni Malatyaspor alt yapısından 5 oyuncu bulunuyor.

Genç Milli Takımlar tarafından yapılan ve 2005 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin ikinci etabı İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor. Karşılaşmaları TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da izledi. Adana, Ankara (2), Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (4), İzmir (2), Kayseri, Malatya, Sakarya, Samsun, Trabzon, Trakya, Van bölgelerinden gelen 20 takımda toplam 360 sporcunun yer aldığı organizasyon yarın oynanacak maçlarla son bulacak. Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği maçlar sonrasında, en küçük yaş grubu olan U14 Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak.

Seçmelere Yeni Malatyaspor'dan Cemil Semih Uğur, Muhammed Adem Çiftçi, Talha Buluş, Ömer Topal, Yunus Emre Topal bulunuyor.