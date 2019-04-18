E. Yeni Malatyaspor'dan Yeni Malatya Stadyumu yanına dev tesis

Malatya'ya dev futbol tesisi müjdesini Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek verdi. Gevrek, Yeni Malatya Stadyumu yanında yer alan ve şu an Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün kullanımında bulunan araziye antrenman sahaları, konaklama binaları, sosyal tesisler ve alt yapı tesisleri yapmak için görüşmelere başladıklarını söyledi.

Projenin ‘Spor köyü' adı altında hayat bulacağını ve mevcut tesissin proje çiziminin yapıldığını kaydeden Gevrek, “Ben bu projeye şampiyonluktan daha çok önem veriyorum. Daha önce de böyle bir girişimimiz olmuştu ancak arazi sıkıntısından dolayı bunu gerçekleştirememiştik. Şimdi durum daha farklı diye düşünüyorum. Yeni stadımızın yanında bulunan 115 dönümlük alan için İnönü Üniversitesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile görüşmemiz oldu. Burası şu an Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün kullanımında. Biz bu arazileri kulüp kullanımına alır almaz kazmayı vuracağız. Şu an bizim için en hayati konu. İnanın bana Malatya futboluna büyük bir yatırım olacak burası. İnşallah siyasilerimizin de konuya dahil olmalarıyla birlikte bu süreç daha da kısalacaktır diye inanıyorum” diye konuştu.