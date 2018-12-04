E. Yeni Malatyasporlu taraftarlardan Gürkan'a sevgi seli

Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor maçını statta izleyen AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a, sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesi sevgi gösterilerinde bulundu.

Beraberinde Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ile birlikte taraftarlarla ayaküstü sohbet eden Gürkan, “Malatyaspor hakikaten kısıtlı bir bütçe ile şu anda Süper Lig'de önemli bir sıralama içerisindedir. Biz orada teknik ekibimize de aynen şu fikrimizi ifade ettik. Destanlar yokluklarda yazılır. Varlık içerisinde yazılan bir destanı tarih şimdiye kadar kaydetmedi. Biz biliyoruz ki, Malatyaspor ekonomik anlamda, diğer fiziki imkanlar açısından çok da imkanları geniş değil. Ancak şu anda destan yazıyor. Bu destanı taçlandırmayı da bu lig konjektörü içerisinde inşallah Süper Lig'in şampiyonu olması noktasında hem futbolcularımıza, yöneticilerimize ve teknik ekibimize ifade ettik. Taraftarlarımızda inanıyor. Sahada top koşturan futbolcularımızda buna inanıyor. İnşallah ligi biz şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. En azından bu seviyenin altına düşmek istemiyoruz. Şampiyon olarak da bitirdiğimiz zaman bir spor destanı, kahramanlık destanı yazıldığında, spor arşivinde sporseverler ve vatandaşlarımız Malatyaspor'un destanını da okuyacaklardır. Malatyaspor'umuza da başarılar diliyorum. İnşallah her zaman takımımızın yanında olacağız. Ortak paydamız Malatyaspor” diyerek taraftarların sevgisine teşekkür etti.