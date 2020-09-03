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EBA Destek Noktası Turgut Özal Anadolu Lisesi oldu

Malatya’da EBA Destek Noktası olarak Turgut Özal Anadolu Lisesi belirlendi.

Malatya'da EBA Destek Noktası olarak Turgut Özal Anadolu Lisesi belirlendi.


Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı yaptığı açıklamada, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Tatlı, “Eğitimin uzaktan yapıldığı salgın süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için yurt genelindeki okul ve kurumlarda EBA Destek Noktası alanları oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, EBA Destek Noktası Tanıtım Programı için Ankara Mamak'ta bulunan Ahmet Kabaklı Ortaokulunda kurulan EBA Destek Noktasını ziyaret etti ve önemli açıklamalarda bulundu” ifadelerini kullandı.


Malatya Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde kurulan EBA destek noktasında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okul idarecileri ve öğrenciler Bakan Ziya Selçuk'un 81 ilde açılışını gerçekleştirdiği EBA destek noktası tanıtım programına katıldı.

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