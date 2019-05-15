Eczacılar Günü'nde iftar yemeğinde buluştu

Bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine kentteki eczacılar aileleri ile birlikte katılırken, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, sağlık müdürlüğünden yetkililer de bu özel günlerince eczacıları yalnız bırakmadı. Girişte her eczacıya çiçek takdim edilirken, iftar sonrası kısa bir konuşma yapan Malatya Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi, bu yıl 14 Mayıs Eczacılar Günü'nün Ramazan ayına denk gelmesi ile iftar programı düzenleyerek üyeler ile bir araya gelmek istediklerini söyledi. Programda bu yıl 16'ıncısı gerçekleştirilen Ulusal Hasta Bilgilendirme yarışmasında birinci olan İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5.sınıf öğrencisi Zeynep Karaköy'e de plaket takdim edildi.

Gece de ayrıca Eczacılık Fakültesi'nden öğretim üyesi Zeynep Ülkü Gün'de desteklerinden dolayı plaket ve çiçek takdim edildi.