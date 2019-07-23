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Eczacılar Odasıyla eğitim anlaşması

22.

Bölge Malatya Eczacılar Odası ile Malatya Neş'e Erberk İlk ve Ortaokulu arasında indirim anlaşması yapıldı.


Yapılan anlaşmaya göre Malatya'daki eczacıların birinci derece yakınları Malatya Özel Neş'e Erberk ilkokul ve ortaokul 1'inci ve 7'inci sınıflar için indirimli eğitim alabilecekler.


Malatya Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi ve Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Server Tekbaş'ın katıldığı imza töreninde anlaşmadan mutlu olduklarını belirten Tekbaş “Eğitime hizmet etmek hepimizin görevidir. Malatya'mızda bulunan diğer kurumlarla da benzeri anlaşmalar yapmış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.


Başka kurumlarla da anlaşmalarının bulunduklarını aktaran Tekbaş, “Eğitim kalitemizin ışığını her çocuğa ulaştırmaya çalışacağız. Eczacılar Odası Başkanı Sayın Özelçi'ye de destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Oda Başkanı Özelçi'de, Eczacılara yönelik yaptıkları protokol ile üyelerine destek olduklarını belirterek, okul yönetimine teşekkür etti.

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