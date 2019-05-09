Eczacılardan Osman Güder'e ziyaret

Başkan Güder'e yeni görevinde başarı temennisini ileten Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, “Rabbim çıkmış olduğu bu yolda muvaffakiyet nasip etsin. Battalgazimize de hayırlı olsun. Başkanımızı çok eskiden tanıyan bir insan olarak, bu yolda çok başarılı olacağını, Battalgazimize ve Malatyamıza çok iyi hizmetler gerçekleştireceğini biliyorum. Bizde kendisine bu yolda yardımcı olabileceğimizi, yapabileceğimiz bir şey varsa bunu da ifade etmeye geldik” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Malatya Eczacı Odası'nın önemli hizmetler yürüttüğünü belirterek, “Tahir Başkanımız gerçekten Eczacı Odası'na geldiğinde bir farklılık hissettim. Emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Tabi hepimiz bulunmuş olduğumuz makamlarda, amacımız insana hizmet etmek. Her şey insan için, insanlık için. Özellikle sizler sağlık sektöründe çalışıyorsunuz. Sağlık sektörü, her şeyin başında gelen bir birim. Bu yönü ile elinizden gelen gayreti, çabayı, sarf ediyorsunuz. İnsanların tedavilerini sağlama adına, gerekli ilaçları temini hususunda elinizden gelen çabayı, gayreti sarf ediyorsunuz. Gece gündüz demeden, zaman zaman 24 saat, 48 saat nöbet tutarak bu hizmeti layıkıyla yürütüyorsunuz. Bundan dolayı Malatyalılar adına teşekkür ediyorum. Bizlerde yerel yöneticiler olarak, sizlerin bırakmış oldukları yerlerde diğer hizmetleri idame ettirme adına çalışmalarımız sürdürüyoruz. Bundan sonrada sürdüreceğiz. Biraz öncede ifade ettik. Hepimizin ortak amacı, insana ve insanlığa hizmet etmektir. Bunun içinde mücadele edeceğiz” diye konuştu.