Eczacılığı çocuklara oyunlarla anlattılar

14 Mayıs Eczacılık Haftası kutlamaları öncesinde Malatya Park'ta açılan ‘Eczacınıza danışın' standı ile çocuklara eczacılık mesleği anlatıldı. Stantta ayrıca vatandaşların ilaç kullanımları ile ilgili de uyarılar yapıldı.

Malatya Park Fuaye alanında açılan ‘Eczacınıza danışın' standı vatandaşlar tarafından ilgi gördü. İnönü Üniversitesi, Sağlık İl Müdürlüğü ve Malatya Eczacılar Odası işbirliği ile açılan stantta vatandaşlara akılcı ilaç kullanımı hakkında da uyarılar da bulunuldu.

Miniklere eczacılık mesleğini sevdirme adına, çeşitli etkinliklerin de yer aldığı stantla ilgili açıklama yapan Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi, 14 Mayıs Eczacılık Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Eczacınıza danışın' standı açarak vatandaşlara bazı mesajlar vermek istediklerini söyledi. Eczacılara danışılmadan özellikle bitkisel ilaçlar ve gıda takviyelerinin alınmamasını gerektiği mesajını verdiklerini belirten Özelçi, “Standımızda ayrıca eczacılığı çocuklara sevdirmek için de çeşitli etkinlikler yapıyoruz. İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerimizin katkıları da var. Yine Sağlık İl Müdürlüğü de akılcı ilaç kullanımı konusuna halkı bilinçlendiriyor” diye konuştu.

Stantlarına ilginin bir hayli yoğun olduğunu da belirten Özelçi, destek veren kurumlara teşekkür etti.