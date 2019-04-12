Eczalık Fakültesi'nde önlük giyme töreni gerçekleştirildi

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde öğrenim gören birinci sınıf öğrenciler, beyaz önlüklerini düzenlenen tören ile giydi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Sandal, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekiner, 22. Bölge Malatya Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Tahir Özelçi ile akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda konuşan Rektör Kızılay, eczacılık mesleğinin toplum sağlığı için önemli bir meslek olduğunu dile getirerek “Ülkemiz ilaçta tıbbî cihazda büyük oranda dışa bağlı. Sizlerin yeni ilaç geliştirmesine, tıbbî cihaz üretmesine ülkemizin çok ihtiyacı var. Sizler araştırmacı eczacı olarak kendinizi yetiştirmelisiniz, patent almalısınız. Öğrenciliğinizde sadece derslerle yetinmeyip ders dışı çalışmalara da girişmelisiniz ve daha öğrenciliğinizde bazı alanlarda kendinizi yetiştirip göstermelisiniz. Araştırma yönünde yol alıp ülkemize yeni patent, tıbbî cihaz, tıbbî malzeme üretmelisiniz.” İfadelerine yer verdi.

Eczacılı Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Sandal ise İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin kuruluş sürecine değinerek “Fakültemiz 3 bölüm 13 ana bilim dalından oluşmakta ve bu ana bilim dallarında eğitim vermektedir. 2 tanesi büyük amfi olmak üzere 7 tane sınıfımız, 6 öğrenci laboratuvarı ve 6 araştırma laboratuvarımız ile 2 adet seminer odamız ve 1 adet konferans salonumuz bulunmaktadır. 5 sınıfımızda 34'ü yabancı öğrenci olmak üzere 395 öğrencimiz bulunmaktadır. Üniversitemizin en çok yabancı öğrenci talebi gören fakültelerinin başında gelmekteyiz ” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Eczacılık Fakültesi öğrencilerine beyaz önlüklerini giydirdi. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.