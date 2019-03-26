Eğitim-Bir-Sen'den Darende çıkarması

Sendikal çalışma ve temsilci eğitimi için Darende ilçesine giden Söylemez, ilk olarak Balaban Mahallesindeki okulları gezerek sorun, sıkıntı ve önerileri dinledi. Ziyaretleri sırasında Eğitimci-Yazar Hüseyin Özhazar ile de karşılaşan Söylemez, “Güzel hizmetlerinden dolayı değerli yazarımıza, okul yöneticilerimize, öğretmen ve tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Okul ziyaretlerinin ardından bir otelde düzenlenen temsilci eğitimine de katılan Söylemez, Eğitim-Bir-Sen'in büyük bir aile olduğunu ifade ederek yönetim olarak her zaman sahada eğitimcilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyip çözüm bulma adına çalıştıklarını söyledi.