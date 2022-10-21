Eğitim Bir Sen'den Malatya'dan Tabipler Birliği'ne tepki

Eğitim-Bir-Sen Malatya 2 No'lu Üniversite Şubesi Başkanı Yaşar Sakar, yaptığı açıklamada, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanına tepki gösterip, “ TTB yine yanıltmadı” dedi.

Eğitim- Bir-Sen Malatya 2 No'lu İnönü Üniversitesi Şube Başkanı Yaşar Sakar, yaptığı açıklamada, TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik açıklamalarından dolayı tepki gösterdi.

Sakar, “Hekimlerimizin mesleğini icra ederken ülkemizdeki sağlık sisteminin daha iyi bir duruma ulaşması için gayret etmesi gerekir. Bu bağlamda güvenliğinin, akademik kariyerinin, geçiminin ve her türlü ihtiyacının sağlandığı ülkesine bir ömür vefa duyması gerekirken beklenen gayretin aksine birilerinin şahsi ideolojilerini öne çıkarıp devletimizin bekasını tehdit eden unsurların maşası olması kabul edilemez. Adı Türk Tabipler Birliği olan ancak her defasında Türk devletinin birliğine ve dirliğine aykırı davranan kişiler tarafından temsil edilmesi düşündürücü olmaktan çıkmış, kesinlikle yasal müdahalenin yapılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu düşüncelerle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni alçakça iftiralar ile karalayan zihniyeti şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.