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Eğitim Bir Sen'den Vali Baruş'u ziyaret

Eğitim Bir Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez Yönetim Kurulu birlikte Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

Eğitim Bir Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez Yönetim Kurulu birlikte Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.


Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Malatya'ya atanan Vali Aydın Baruş'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Eğitim Bir Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ve yönetimi Baruş'u makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Baruş, misafirleriyle bir süre sohbet etti.

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