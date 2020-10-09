Eğitimci Göğüş koronaya yenildi

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 Numaralı Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, vefat eden Mehmet Sinan Göğüş'ün aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen Malatya 2 Numaralı Şube Başkan Yardımcısı olduğunu belirterek, “Mehmet Sinan Göğüş kardeşimiz Covid-19'a yenik düşerek vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve camiamıza sabır diliyoruz” ifadelerine yer verdi.