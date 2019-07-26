Eğitimci Kaya'dan YKS tercihleri ile ilgili önemli uyarılar

2 milyon 528 bin 110 adayın başvurduğu YSK'de tercih sürecinin başlamasıyla birlikte öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Rehber öğretmeni Ahmet Polat Kaya, “Üniversiteler hakkında bilgi edinip ve o bölümde okutulan derslerin araştırın” dedi.

23 Temmuz'da başlayan tercih maratonu 29 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. Adayların bu süreç zarfında tercihlerde bulunurken dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgiler veren Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, öncelikle adaylarının başarı sıralarını göz önünde bulunduracak tercihte bulunmaları gerektiğini dile getirdi.

YÖK'ün bazı bölümlerinin başarı sınırlaması getirdiği bilimleri gerektirdiğini belirten Kaya, “Örneğin Tıp 50 bin, Hukuk 190 bin, Mühendislik 300 bin, Ziraat, su ürünleri ve orman mühendislik bölümleri hariç. Mimarlık 250 bin, öğretmenlik 300 bin başarı sırasının içindeki adaylar tarafından tercih edilebilecektir. Bu sıralamanın dışındaki adaylar tercihte bulunsalar bile yerleşemeyecektir” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan öğretmenlik programlarının yüzde 10 oranında kontenjanlarını azalttığını ifade eden Kaya, “2018 yılında 53 bin 796 olan kontenjan 2019 yılında 48 bin 546'ya indirildi. Aynı şekilde sağlık kontenjanları da azaltıldı ve şu şekilde oldu. Tıp 15 bin 50, diş hekimi 6 bin 680, eczacılık 3 bin 524, hemşirelik 15 bin 033, ebelik 3 bin 690 şeklinde oluşturuldu. Bu yıl toplam 207 üniversitenin bir milyon 7 bin 191 kişi oldu. Kontenjanlar bu sayıya vakıf üniversitesi KKTC ve yurt dışı dahildir. TYT'de 150 puan alan adaylar ön lisans, AYT'de 180 puan ve üstü olanlar ise lisans programların tercihleri arasında gösterebileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Tercih yapacak adaylara önemli tavsiyelerde bulunan Polat, şunları söyledi:

"İstenmeyen bölümlere 24 tercih içerisinde yer vermemeli. Yerleştiği üniversiteye kayıt yaptırmayacak bir aday, 2020 yılında sınava girip tercihte bulunduğunda Orta Öğretim Başarı Puanı ya da diploma notu yüzde 50 oranında düşecektir. Bir puan aralığında on binlerce adayın olduğu bir sıralamada yüzde 50 oranı çok yüksek bir kesinti olacaktır. Kılavuzu mutlaka okuyun ve özel koşulların ise uygun olup olmadığını tercihlerinizi oluştururken başarı sıralaması aralığını geniş tutun. Sıralamanız 30 binlerde ise 20 binden başlayabilir 40 bine kadar gidebilirsiniz. Üniversiteler hakkında bilgi edinip ve o bölümde okutulan derslerin araştırın. Yeni açılan bölümleri tercih ederken çevre illerdeki üniversitelerin taban puanlarını ya da başarı sıralarını göz önünde bulundurun. ÖSYM'nin ilk defa bu kılavuzda yer verdiği geleceğin meslekleri programlarını da incelemeyi ihmal etmeyin. Hepinizi sağlıklı ve hayırlı tercihler diliyorum."