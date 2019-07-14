Eğitimci Özcan Mercan'dan öğrencilere önemli tavsiyeler

Özcan Mercan, uzun ve yorucu bir sınav ve tercih sürecini atlatan öğrencilere LGS sonrası süreci ile ilgili bilgi vererek tavsiyelerde bulundu.

2 Haziran tarihinde yapılan ve 971 bin 657 öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavında (LGS) tercihler sona erdi. Özcan Mercan, özel okullara kayıt olmayı düşünen ve LGS'de puanı yüzdelik olarak yüzde10'lar olan öğrencilerin burs ve diğer indirim koşulları için acele etmenizde fayda olduğunu söyledi. Burs kontenjanlarının sınırlı ve öncelik sırasına göre verileceğini belirten Mercan, “Biz Mercan Koleji olarak Anadolu ve Fen Lisemizde 9 ve 10. sınıflarda proje tabanlı, yabancı dil ağırlıklı bir eğitim veriyoruz. Özel Ders Konseptimiz ile öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını okul içerisinde gideriyoruz. Unutmayın, özel okula kayıt yaptırdığınızda devlet liseleri için tercihte bulunamayacaksınız. Güvenlik Kayıt No alanı Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Yerleştirme Sınavı başvurusunda verilen numaradır. E-okul LGS güvenlik kayıt numarasını öğrencilerimizin kaybetmemesi gerekmektedir. E-Okul tercih giriş ekranında öğrencilerin karşısına çıkan güvenlik kayıt No, adaylardan sonraki tercihler ve tercih düzenleme işlemlerinden talep edilen bilgiler arasında yer alacak. Kayıt işleminden sonra ekranda gösterilecek olan “Güvenlik Kayıt No'yu almayı unutmayınız. Numarayı almayı unuttuysanız kayıtlı olduğunuz okul müdürlüğüne şahsen başvurarak Güvenlik Kayıt Numarasını öğrenebilirsiniz" dedi.

Yerleştirmeye esas nakil dönemi sürecinde başvuruların 29 Temmuz-2 Ağustos tarihinde yapılacağını belirten Mercan, “Bu nakil başvuruları döneminde öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirme için en çok iki okulu kayıt alanından ve en çok iki okulu aynı okul türünden olmak kaydıyla en çok üç okul seçebilecekler. Pansiyonlu okullar için ise en fazla 3 okul tercihi yapabileceklerdir. İlk yerleştirmede yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleşen adayların tekrar tercih yapma zorunluluğu yoktur. 05- 08 Ağustos tarihleri arasında ise birinci nakil başvurularına ek olarak, ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebileceklerdir. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos tarihleri arasında il-ilçe nakil komisyonlarına başvurulması gerekmektedir. Bilinçli kariyer hedefinize hizmet eden bir tercih listesi oluşturabilmek için, MEB Talim ve Terbiye Kurulunun sayfasından seçeceğiniz okul türünün 9.sınıftan 12.sınıfa kadar haftalık ders dağılım çizelgesini mutlaka detaylı şekilde inceleyiniz. Örneğin, tercih listesinde Fen Liselerine yer verecek öğrencilerin üniversitede sayısal alanlardan birini seçmeye kesin kararlı olmaları gerekir. Bu öğrencilerin üniversiteye Eşit Ağırlık, Sözel veya Dil alanlarından hazırlanmaları haftalık ders dağılım çizelgesi nedeniyle pek mümkün olmayacaktır. Aynı şekilde Sosyal Bilimler Lisesini tercih edecek öğrencilerinde Eşit Ağırlık ve Sözel alanlar dışında bir alana yönelmeleri mümkün olmayacaktır. Fen Liselerini veya Sosyal Bilimler Liselerini tercih edecek öğrenciler daha sonra üniversiteye hazırlanacakları alanı değiştirmek isterlerse en geç 10.sınıfın sonuna kadar okul türü değişikliği yapmaları gerekmektedir. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini seçecek öğrencilerin de okulun ortamını mutlaka görmeleri, okuldan verilen eğitimle ve mezunların nerelerde iş bulabildiği ile ilgili bilgi almalarını öneriyorum" diye konuştu.