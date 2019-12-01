İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğlence merkezlerinde sıkı denetim

Malatya’da polis ekipleri, eğlence merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.

Malatya'da polis ekipleri, eğlence merkezlerinde denetim gerçekleştirdi.


Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlügü ekiplerinin de katılımı ile eğlence merkezlerinin bulunduğu Cezmi Kartay Caddesi ve Akpınar meydanında denetim gerçekleştirildi. 49 polisin katıldığı denetimlerde 287 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, 10 umuma açık işyeri ve eğlence merkezinde denetim yapıldı.


Yapılan denetimlerde 3 işyerine SGK'sız işçi çalıştırmaktan, 1 İşyerine kapalı alanda sigara kullanımından, 1 iş yerinin canlı müzik ruhsatı olmadığından tutanak düzenlendi.


Denetimler sırasında 1 işyerinde ise 4 şahsın kumar oynadığı tespit edilerek, iş yeri sahibi hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi. Kumar oynayan 4 şahsa bin 320 TL idari para cezası uygulanırken, kumar parası olan 330 TL ise kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.