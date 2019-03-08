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Ekinci'den 8 Mart Mesajı

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk Caddesinde kadınlara çiçek dağıttı.

Ekinci “Kadınlarımız sadece bir gün hatırlanmamalıdır” dedi.


Toplum üzerinde bozulan yapının bir an önce düzelmesi için kadınların her alanda söz sahibi olması gerektiğini ifade eden Ekinci, “Bugün Dünya Kadınlar Günü ama kadınlarımızı sadece bugün hatırlamak olmaz. Kadınlarımız 365 günün sadece bir günü hatırlanmamalıdır. Kadınlarımız ile beraber yeni güzel bir dünya için mücadele etmeliyiz” şeklinde konuştu.


Belediyecilik anlayışlarında kadınların rolünün büyük olduğunu aktaran Ekinci, “Bizim belediyecilik anlayışımızda kadının önemi büyüktür. Pozitif belediyecilik başlığı altında bildirimimiz var. Kadınlarımız toplumsal hayatın her alanında söz sahibi olacaktır. Kadın Eğitim ve Danışma Merkezleri kuracağız. Kadınlarımıza, teknolojik ve mesleki alanlarda eğitim ve sertifika programları vereceğiz. Hukuki, sosyal ve ekonomik menfaatleriyle ilgili yasal kurallar anlatılıp her alanda kadınlarımıza destek vereceğiz. Kadınlarımız sadece senede bir gün hatırlanmayacaktır” diye konuştu.

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