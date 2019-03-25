Ekinci'den anket açıklaması

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, anketlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Son yaptığımız ankette 6,2 puan öne geçtik. İnşallah seçimi kazandık” dedi.

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, Battalgazi de bulunan Bulutlu, Hisartepe, Tanışık, Pelitli, Alhanuşağı, Düzyol, Erenli, Merdivenler ve Şişman mahallerini ziyaret etti. Yoğun bir seçim çalışması yürüten Ekinci, mahalle ziyaretlerinden sonra Yıldıztepe Mahallesinde bir toplantı düzenledi. Battalgazi'ye bağlı birçok kırsal mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Ekinci, seçim sürecinin adil geçmediğini belirtti. Kırsal bölgelerin unutulduğunu ve büyükşehir statüsüne geçilince bu bölgelerin yok sayıldığını ifade etti. Yoğun bir kalabalığın katılımıyla Yıldıztepe Mahalle toplantısı düzenleyen Ekinci, “102 mahallemizde anket yaptırdık. Çok şükür 6,2 puan önde çıkıyoruz. Rekor kıracağız diye seçim kampanyası düzenleyen bu yapıya anket sonucumuz ders olacaktır. Ben ne yaparsam yapayım zaten bana oy verecekler anlayışında olan bu yapıya bu anket sonucumu tokat gibi gelecektir. 31 Mart akşamı en büyük cevabı milletimiz verecektir” şeklinde konuştu.

Alışılmışın dışında farklı bir mahalli idarecilik düşündüklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kesinlikle dayı-yeğen, abla ve şirket ortakları hesabı ile değil, profesyonel bir ekiple milletimize hizmet edeceğiz. Kimsenin emir komutasında hareket etmeyeceğiz. Birilerini zengin etmek için başkanlık yapmayacağız. Kimseyi ötekileştirmeden ve kimseyi dışlamadan Battalgazi ilçemize hizmet edeceğiz. Milletimizin hizmetkarı olacağız. Proje üretmeden ‘rekor kıracağız' diyenlere 1 Nisan günü cevap vereceğiz.”

“Yenildiklerini artık anladıkları için saldırıyorlar” diyen Ekinci, “Artık kendileri de biliyor, kaybedeceklerini. O yüzden ekimize saldırıyorlar. Çamur siyaseti yapıyorlar. İftira atıyorlar. Bi taraftan iftira atarken, çamur siyaseti yaparken ‘rekor kıracağız' diyorlar. Malatya uyanmıştır. Battalgazi uyanmıştır. Malatya'yı sömüren bu yapıya ‘rekor nasıl kırılır' milletimiz gösterecektir” diye konuştu.