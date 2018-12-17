Ekinci'den, Battalgazi Muhtarlar Derneğine ziyaret

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Aday Adayı Ali Ekinci, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, “Ali Ekinci başkanımıza ve ekibine güveniyoruz. Göreve gelmesi halinde güzel işler yapacağına tüm muhtarlar olarak inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Ali Ekinci'yi önceki dönemlerde de tanıdıklarını ve neler yapabileceğini bildiklerini belirten Ortaç, “Ekinci ve ekibinin Battalgazi için güzel işler yapabileceği noktasında tereddüdümüz yok” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediyesi Aday adayı Ekinci ise göreve gelmesi halinde muhtarlarla içe içe olacağını ve tüm sorunlarla birebir ilgileneceğini belirterek yerel belediyecilikte muhtarların önemine dikkat çekti. Muhtarlarla birlikte yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Ekinci, “Bizim işimiz hizmet, halkımızla birebir ilgilenen, bir belediyecilik anlayışına sahibiz” diye konuştu.

Ekinci, sorunları ve problemleri çözmek göreve talip olduklarını da sözlerine ekledi.