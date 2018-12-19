Ekinci'den, Bingöllüler Derneğine ziyaret

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Aday Adayı Ali Ekinci, seçim çalışmaları kapsamında Malatya'da bulunan Bingöllüler Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak söz alan Bingöllüler Dernek Başkanı Saim Bolat, Ali Ekinci'ye başarılar dileyerek “Ali Başkanımızı dernek olarak tanırız ve severiz. Aday adaylığı sürecinde çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Battalgazi'de iyi işler yapabileceğine inanıyoruz. Bunun sebebi ise Hanımın Çiftliği Belediye başkalığındaki yaptığı işlerdir” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Battalgazi Belediye Başkan aday adayı Ali Ekinci ise Bingöllülerin her zaman kendisinin yanında ayrı bir yeri olduğunu belirterek “Malatya'da dernek açmanız, buraya gelmeniz, bizleri ne kadar sevdiğinizi gösteriyor. Bizde sizler i seviyoruz” İfadelerini kullandı. Ekinci, “Allah Nasip ederse göreve gelirsek, Bingöllü kardeşlerimizin sorunlarını, sıkıntılarını çözmek için elimizden geleni yapacağız. Siz Bingöllüsünüz biz Malatyalıyız diye bir şey yok, hepimiz kardeşiz, hepimiz Türk'üz” diye konuştu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Ekinci, “Bizleri ağırladıkları için Bingöllü kardeşlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.