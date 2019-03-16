Ekinci'den ‘Biz 5'li şebekenin esiri değiliz' vurgusu

Burada konuşan Ekinci, “Bizler bu Malatya'nın başına çöreklenmiş 5'li şebekenin esiri değiliz” ifadesinde bulundu.

31 Mart Yerel seçimleri öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren Ekinci, gittiği her yerde vatandaşların da büyük ilgisi ile karşılaşıyor. Deneyimli bir ekiple göreve gelmeleri halinde tecrübe ve birikimle Battalgazi İlçesinin geleceği için çalışacaklarını dile getiren Ekinci, “Bu sefer bu çemberi kıracağız. Biz esnafımızın desteklerini en içten dileklerimiz ile bekliyoruz. Tüm Malatya'mız hep biriz beraberiz. İkramlarınızı biz sandıkta bekliyoruz ve esnaf bu 5 şebekeye en sert şekilde tepkisini koyacaktır” dedi.

Mevcut yönetimi eleştiren Ekinci, “Önceden Akçadağ siyaseti yöneltiyordu ama bitirdiler. Fakat bu bir başlangıç olacak. Ali Bey ve siz buna vesile olacaksınız. Biz hepimiz 5 kişilik menfaat şebekesinin esiri değiliz. Millet bunu göstermeli ve iradesini ortaya koymalıdır. Memleketin durumu vahim ama biz kendi görevimizi yapacağız. Bize düşen ne varsa hepsini en güzel ve en deneyimli şekilde yapacağız. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin, hayırsız bir durum varsa hayırlara tevdi etsin. Bizim tek niyetimiz toplumumuz ve akıbetimiz. Başka ne olabilir ki, Rabbim esnafında bizim de yardımcımız olsun. Gençler bizim geleceğimizdir onlarda her şeyin farkında bu 5'li şebeke kalıplaşmış bir çembere girmişler ve çıkmıyorlar biz sizlerin gayreti ile bu çemberi kıracağız” diye konuştu.