Ekinci'den değişim vurgusu

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Ali Ekinci, Emeksiz Caddesi esnafını ziyaret ederek esnafın sorunlarını ve isteklerini dinledi.

Burada konuşan Ekinci, esnafların hem iş anlamında hem de çevredeki alt yapı anlamında çok sıkıntılarının olduğunu belirtti. Ekinci “Esnaflarımız ile birlikte cesaretimizi bir arada tutacağız ve sandıklara güçlü bir ses yansıtacağız. Malatya'da artık bir değişimin olma zamanı geldi. Biz Malatya'da oluşan şebekeye dur diyeceğiz. Bu anlamda esnaflarımızdan destek bekliyoruz. Malatya 5'ten büyüktür ve esnafımız sayesinde çok başarılı çalışmalar yapacağız. Esnafımız bu toplumun arifleri ve bizim tabirimiz ile de arife tarif yok. Biz onlara güveniyoruz onlar da bize güveniyorlar. Onların güvenini isteklerini sorunlarını boşa çıkarmayacağız” diye konuştu.

Ekinci'ye ilgi gösteren esnaflar ise çıktığı yolda kendisine başarılar diledi.