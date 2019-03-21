Ekinci'den ‘göstermelik açılış' tepkisi

Burada konuşan Ekinci, "Seçime 10 gün kala göstermelik temel atma töreni yapıyorlar. Bizlerle dalga geçiyorlar. Milletimiz büyük ders verecektir” dedi.

Sorunların hep aynı olduğunu ifade eden Ekinci, “Burada bulunan esnafımızın tek tek ellerini sıktık, sorunlarını dinledik. Ancak sorun ve dertler hep aynı. Gerek seçmenin gerek esnafın feryadı hat safhada ama şu bir gerçektir ki toplum yeter diyor. Bir değişim şarttır. Hepimiz biliyoruz ki sorunlarınız çok ama bu sorunlara çare olacak kimse yok. O yüzden diyoruz ki Malatya'yı yönetenler kangren gibi sorunları çözmek yerine sürekli yeni sorunlar oluşturmaktadır. Bu kangren şebeke değişmediği takdirde ne sorunlarınız biter ne de belediyelerin borçlanması biter. Tam tersine borçlanma artmaya devam eder” şeklinde konuştu.

“Milletimizle dalga geçiyorlar” diye ifade eden Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci sözlerine şu şekilde devam etti: “Milletimize gerçekten elle tutulur bir proje veremedikleri için yeniden belediye açılışı yapıyorlar. Battalgazi Belediyesi kaç sefer açıldı? Eski Devlet Hastanesi'nin yerini alelacele temel atma töreni yapıyorlar. Müteahhidi belli değil, bitiş tarihi belli değil, kaça yapılacağı belli değil. Seçime 10 gün kala göstermelik temel atma töreni yapıyorlar. Bizlerle dalga geçiyorlar. 31 Mart günü milletimizle dalga geçen bu yapıyı ortadan kaldıracağız. Milletimiz büyük ders verecektir.”

“Projeleri olmadığı için bu şekilde davranıyorlar” diye ifadede eden Ali Ekinci, “Bunların projesi yok. Çakma açılışlarla ‘bakın biz nasıl hizmet yapıyoruz' diyorlar. Aslında yıllardır yapamadıklarını yapmış gibi millete sunmak istiyorlar. Battalgazi bölgemizde hangi sorun hallolmuş. Kaldırım-asfalt belediyeciliğini bize yutturmaya çalışıyorlar. Milletimiz uyanmıştır çünkü bu kangren şebekesinin Malatya'ya bırakın faydayı her geçen gün zararları artmaktadır. Vakit değişim vaktidir. Ve değişim kaçınılmaz olmuştur” diye konuştu.