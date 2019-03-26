Ekinci'ye destek artıyor

Seçimlere 5 gün gibi kısa bir süre kalırken, Millet İttifakı Battalgazi Başkan Adayı Ali Ekinci çalışmalarını hızlandırdı. Sıkı bir seçim çalışması sürdüren Başkan Adayı Ekinci, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere doğru hızlı adımlar ile yürüdüklerini belirterek “Seçimlerin öncelikle toplumumuza, halkımıza ve bizlere hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Esnaf ziyaretlerinde yaptıkları istişarelerde ekonomik olarak yaşanan sıkıntıların ön plana çıktığını belirten Ekinci, “Esnafımızın ekonomi ve benzeri birçok sorununu dinliyoruz. Ama maalesef sonuç hiç değişmeyecek, başlangıçtan seçime kadar, ne konuşulduysa da maalesef önüne geçilmeyen sıkıntılar var. Ve onu yapmaları da mümkün değil, çünkü şu kanaate varıldı. Hata yapan hatayı düzeltemez. Hatayı ancak hata yapmayan ve hataları telafi edecek yeni bir ekip, yeni bir yönetim ile telafi etmek mümkündür. Vatandaşta gerçekten bunun bilincinde. Mutlaka bu değişikliğin olması gerektiğine inanıyorum. Esnaf bunu söylüyor ve bizde bunu yerinde kendilerinden bizatihi duyuyoruz. Değişim artık kaçınılmaz oldu. Ancak bu insanlarımızın nefes alması için psikolojik olarak da bu sıkıntıdan kurtulabilmesi için değişimin kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. Temennimiz inşallah 31 Mart'ta sandıklara gidilince o hayırlı sonucu hep beraber yaşayacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederek herkese iyi günler diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretlerde ilgiyle karşılanan Ekinci'ye destek vereceklerini belirten vatandaşlarda, Battalgazi'nin emin ellere teslim edilmesi adına Ekinci'yi destekleyeceklerini söyledi.