Malatya'da ekmekte Hijyen Eğitimi verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında protokol gereği, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ve Hijyen Yönetmeliği hükümleri dahilinde ekmek üretimi, dağıtımı ve satışında çalışanlara yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

Tarım ve Orman Malatya İl Müdürlüğü salonunda düzenlenen eğitime, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Zeki Sadak, Gıda ve Yem Şube Müdürü Vekili Ramazan Çolak, Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, Türkiye Fırıncılar Federasyonu yetkilileri ve fırıncı esnafı katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Zeki Sadak, eğitim açılış konuşmasında, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği, İşletme Hijyeni, Kişisel Hijyen, Gıda Enfeksiyonu ve Zehirlenmeleri, Ekmek israfının azaltılması için alınacak tedbirler konularında eğitim verileceğini ifade etti. Sadak, eğitim sonunda fırın çalışanlarının sınava tabi tutularak sınavda başarılı olanlara Hijyen Eğitim Belgelerinin verileceğini belirtti. Sadak, ayrıca protokol gereği taraflar arasında işbirliği ile hijyen eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.

Eğitimlerde Hijyen konusunda, Ziraat Mühendisi Hasan Şahin, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği konusunda, Gıda Yüksek Mühendisi Nihal Yaman ve Ziraat Mühendisi Türkan Erdoğan tarafından katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler aktarıldı.