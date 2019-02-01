El emeği oyuncaklar yetim çocuklara ulaştırılıyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleşen kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler büyük ilgi topluyor. Sanat Merkezindeki kursiyerler tarafından yapılan oyuncaklar Yetimler Kervanı Derneği'ne teslim edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Etkinlikleri Şube Müdürü Coşkun Karaağaç, Malatya Yetimler Kervanı Derneği'ni ziyaret ederek Geleneksel El Nakışları Kursu eğitmeni Ayşe Güzin Oğuzer ve öğrencilerinin hazırlamış oldukları oyuncak bebekleri ile çeşitli oyuncakları yetim çocuklara ulaştırılması adına Dernek Başkanı İhsan Çolak'a teslim ettiler.

Dernek olarak bin 400'e yakın yetim çocuğa ulaştıklarını belirten Yetimler Kervanı Derneği Başkanı Çolak, hediyelerin özellikle kız çocuklarına teslim edileceğini söyleyerek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a, kursiyerlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.