İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

El emeği oyuncaklar yetim çocuklara ulaştırılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel El Nakışları Kursu öğrencileri tarafından hazırlanan oyuncaklar, yetim çocuklara ulaştırılıyor.


Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleşen kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan ürünler büyük ilgi topluyor. Sanat Merkezindeki kursiyerler tarafından yapılan oyuncaklar Yetimler Kervanı Derneği'ne teslim edildi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Etkinlikleri Şube Müdürü Coşkun Karaağaç, Malatya Yetimler Kervanı Derneği'ni ziyaret ederek Geleneksel El Nakışları Kursu eğitmeni Ayşe Güzin Oğuzer ve öğrencilerinin hazırlamış oldukları oyuncak bebekleri ile çeşitli oyuncakları yetim çocuklara ulaştırılması adına Dernek Başkanı İhsan Çolak'a teslim ettiler.


Dernek olarak bin 400'e yakın yetim çocuğa ulaştıklarını belirten Yetimler Kervanı Derneği Başkanı Çolak, hediyelerin özellikle kız çocuklarına teslim edileceğini söyleyerek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a, kursiyerlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.