El emekleri görücüye çıktı

Öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlerin bir yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığında oluşturdukları el işi ve el sanatları sergisi, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi'nde bir hafta süreyle açık kalacak.

Sergiyi gezerek el sanatları ürünlerini inceleyen Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Halk Eğitim Merkezlerinin önemine değinerek, "Bireylerin kendini geliştirmesi, bilim ve teknolojinin hızlı ilerlemesine bağlı olarak toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel değişime uyum sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmasında Halk Eğitimi Merkezleri önemli rol oynamaktadır. Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan kurslar, el sanatlarının unutulmaması ve yaşatılması açısından önemli bir misyonu yerine getirmektedir" dedi.

Özdemir, sergide emeği geçen öğretmen, usta öğretici ve kursiyerleri tebrik etti.