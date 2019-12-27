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Elazığ'daki deprem Doğanyol'da da hissedildi

Elazığ’daki deprem, merkez üssü Sivrice ilçesinin yakınında bulunan Malatya’nın Doğanyol ilçesinde de hissedildi.

Elazığ'daki deprem, merkez üssü Sivrice ilçesinin yakınında bulunan Malatya'nın Doğanyol ilçesinde de hissedildi. İlçede okullar 1 gün süreyle tatil edildi.


Alınan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde de hissedildi. Depremin şiddetli bir şekilde hissedildiği Doğanyol'da ilk tespitlere göre bazı evlerde çatlaklar oluştu, bazı kerpiç evlerden de topraklar döküldü. İlçede panik yaşanması nedeniyle okullar bugün tedbir amaçlı olarak tatil edilip öğrenciler evlerine gönderildi.

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