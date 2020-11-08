İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığspor'dan Yeni Malatayspor'a destek ziyareti

Elazığspor Kulübü yönetimi ile taraftar dernekleri, Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’de oynadığı Denizlispor maçında yalnız bırakmadı.

Elazığspor Kulübü yönetimi ile taraftar dernekleri, Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'de oynadığı Denizlispor maçında yalnız bırakmadı.


Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk Öztürk ile Başkan Yardımcısı Mehmet Kaya beraberlerinde Elazığspor'un Nnarkoz ve Gençlik 23 taraftar grupları temsilcileri ile birlikte Yeni Malatyaspor'u Denizlispor maçında destekledi. Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan kulübün tesislerini de ziyaret eden Elazığsporlular, daha sonra Yeni Malatya Stadında oynanan müsabakayı izlediler.


Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya'nın daveti üzerine gerçekleşen organizasyonda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Kulüp Başkanı Adil Gevrek'de Elazığspor Kulübü Başkanı Selçuk Kaya'ya üzerinde isminin yazdığı Yeni Malatyaspor forması hediye ederek verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.