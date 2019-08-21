Ele geçirilen bomba yüklü otomobil davası devam ediyor

Malatya'da geçtiğimiz yıl ele geçirilen 28 kilogram plastik patlayıcı ile ilgili 6'sı tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklardan Zeyyat Ağaoğlu hazır bulunurken, diğer sanıklar Ali Rıza Üzel, Agit Murat Bark, Hamit Güzelgül, Abdurrahman Akyol ve Berzan Çetek ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Sanık avukatlarının da hazır olması ile başlayan duruşmada sanıklar savunma yaptı. Ele geçirilen patlayıcı yüklü otomobilin sürücüsü olarak tutuklanan Ali Rıza Üzel, daha önceden savcılıkta verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu söyledi. Davada yargılanan diğer sanıkların suçsuz olduklarını iddia eden Üzel, ehliyetinin olmaması nedeniyle diğer sanıkların kendisi ile yola çıktığını yineledi. Suçunu kabul ettiğini belirten sanık, “Ben suçumu inkar etmiyorum ama diğer sanıkların olayla bir ilgisi yok” ifadelerine yer verdi.

Üzel'in ardından söz alan diğer sanıklar da olayla ilgili bağlantılarının olmadıklarını iddia ederek tahliyelerini talep ettiler.

Sanık savunmalarının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra ara kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hamit Güzelgül hakkında adli kontrol şartı ile tahliye kararı verirken, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Elazığ-Malatya karayolunda 1 Kasım 2018'de şüphe üzerine polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan kapsamlı aramada aracın yakıt deposuna gizlenmiş 30 paket halinde 28 kilo 60 gram plastik patlayıcı, 2 alıcı anahtar, tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 8 zanlı tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Zanlıların ilk ifadeleri doğrultusunda Çankırı'da 42 kilo 994 gram, Antalya Kemer'de ise 24 kilo 354 gram patlayıcı toprağa gömülü halde ele geçirilmişti.