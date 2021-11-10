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Elektrik akımına kapılan genç işçinin feci ölümü

Malatya’da elektrik ana trafosunu boyarken akıma kapılan genç işçi hayatını kaybetti.

Malatya'da elektrik ana trafosunu boyarken akıma kapılan genç işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle mezarlığının içinde meydana gelen olayda, elektrik ana trafosunu boyarken elektrik kablosundaki akıma kapılan işçi Fedayi Altun (23) yere düştü. Yoldan geçen vatandaşların durumu fark etmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp mesajı yaparak hayatta döndürdüğü genç işçi Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine 112 ambulansıyla götürülürken yolda kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Bu arada, Dilek Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Özdemir, olayı gördüğünü belirterek, “Dilek Mahallesi'nin merkez mezarlığında genç işçi elektrik ana trafosunu boyarken yüksek voltlu elektrik tellerinde akıma kapılarak hayattı kaybetti. Bu durum bizleri çok üzdü” dedi.

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