Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Malatya'da 21 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde Özsan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Ahmet Topaloğlu (21), iş yerini basınçlı su makinesi ile yıkadığı esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.