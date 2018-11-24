Elektrik kesintilerini protesto ettiler

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hanımçiftliği'ne bağlı Kültür Mahallesinde uzun süredir yaşanan elektrik kesintilerini protesto eden mahalle sakinleri, ateş yakarak yolu trafiğe kapatıp eylem yaptı.

Sürekli elektriklerin sürekli kesildiğini iddia eden Kale Mahallesi sakinlerinden Samet Gül adlı vatandaş, Kültür Mahallesinde FEDAŞ tarafından uzun süredir sık sık elektrik kesintileri yaşatıldığını ve müdahale noktasında geç kalındığını söyledi. Mahalleliler ise, bu kesintilere tepki olarak yolu kapatıp ateş yaktı. Daha sonra toplanan grup olaysız bir şekilde dağıldı.