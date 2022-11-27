Elif ve Mehtap kardeşlerin ortopedik yatak mutluluğu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hayırsever bir aile tarafından Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘İyilik Havuzu' projesine bağışlanan ortopedik hasta yatağını, ALS Hastası Elif ve Mehtap Hakan isimli iki kardeşe teslim etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşi Semra Çınar ile birlikte İlyas Mahallesinde ikamet eden Elif ve Mehtap Hakan kardeşlere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

İlyas Mahallesi Muhtarı Faik Şahin'inde hazır bulunduğu ziyaret sırasında iki kız kardeşle yakından ilgilenen Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün girişimleri neticesinde hayırsever bir ailenin destekleriyle satın alınan ortopedik hasta yatağını iki kardeşe hediye etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyaret sırasında konuşan anne Fatma Hakan ile baba Ömer Hakan, çocuklarının tedavi sürecine büyük katkı sağlayacak olan hasta yatağından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne ve bağışta bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt'ta yaşayan tüm vatandaşların sağlıklı ve huzurlu olmasının kendileri için büyük bir önem taşıdığını söyleyen Çınar ise, ALS hastası olan Elif ve Mehtap kardeşlere acil şifalar temenni etti.

Elif ve Mehtap kardeşlerin her zaman yanında olduklarına dikkat çeken Çınar, “Belediyemizin Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ‘İyilik Havuzu' projemizle birlikte hayırseverlerle ihtiyacı olan hemşehrilerimizi bir araya getirip, iletilen sorunların çözüme kavuşması için köprü vaziyeti görüyoruz. İlyas mahallemizde ikamet eden ALS Hastası iki güzel yavrumuz Elif ve Mehtap'ında hasta yatağına ihtiyacı olduğu tespit edildi. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzün girişimleri, hayırsever bir ailemizin katkılarıyla temin edilen hasta yatağını Elif ve Mehtap kardeşlere teslim ettik. Geçtiğimiz aylarda Hakan ailesini ziyaret edip iki kızımızla bir araya gelmiştik, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez ifade ediyoruz. 7/24 yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ne kadar huzurlu ve mutlu olursa bizlerde o denli mutlu oluyoruz. Rabbim her iki evladımıza da sağlık ve afiyet nasip etsin, acil şifalar dilerim. Çocuklarının bakımı ve geçimi için her türlü özveriyi gösteren Fatma ve Ömer çiftinden ise Allah razı olsun, Rabbim onlara güç, kuvvet versin inşallah” dedi.

Yeşilyurtluların rahatı ve huzuru için bütün imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Çınar, “İlçemizde yaşayan 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin hayat kalitesini artırmak, sağlıklı, huzurlu ve güzel bir yaşaması bizim temel önceliğimizdir. İhtiyacı olanların yanında yer almak ise asli görevimizdir. Sosyal devlet anlayışını Yeşilyurt'umuzda çok güçlü bir şekilde hissettiriyoruz. Gıda, temizlik ve kıyafet başta olmak üzere farklı konularda yardıma ihtiyacı olan herkesin elinden tutup, hangi alanda ne tür yardım yapılacaksa onu yerine getirmekteyiz. Bir hemşehrilerimizin sıkıntısını çözmek, onun zor zamanında yanında yer almak ve duasını almak her şeyden önemlidir. ‘İyilik Havuzu' projemize bağışta bulunan bütün hayırseverlerimize ise şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

ALS hastası Elif ve Mehtap kardeşlerde, hediye edilen hasta yatağından dolayı büyük bir mutluluk yaşadıkları gözlendi.