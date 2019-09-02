Elit U19'da Yeni Malatyaspor 3-2 mağlup oldu

Yeni Malatyaspor'un Elit U19 kategorisinde mücadele eden takımı sahasında Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Sinan Alkış'ın çalıştırdığı U19 takımı geçen hafta deplasmanda Trabzonspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikten sonra 3. haftada sahasında oynadığı ve gol düellosu şeklinde geçen maçı 3-2 kaybetti.

Orduzu Pınarbaşı'nda oynana müsabakayı Deniz Sercan yönetti.

Müsabakanın ilk golü 53. dakikada Muhammed Bilal Barman'dan geldi. Konuk takım bu gole 2 dakikada sonra Yusuf Özdemir ile yanıt verdi.

Alanyaspor'da 75 ve 85. dakikalarda Veysel Karani Ünal 2 gol birden atarak takımını 2 farklı üstün duruma taşıdı.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor 90+7'inci dakikada Emre Nur ile farkı 1'e indirmesine rağmen müsabakayı 3-2 kaybetti ve 4 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor Elit U19 kategorisinde 4 puanla 9. sırada bulunuyor.