İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elmalı Göletiyle araziler suya kavuşacak

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Elmalı Göleti sulaması basınçlı borulu işi ihalesi 11 Kasım’da gerçekleşecek.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Elmalı Göleti sulaması basınçlı borulu işi ihalesi 11 Kasım'da gerçekleşecek.


AK Parti Doğanşehir ilçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, Elmalı Göleti Sulaması ile ilgili yaptığı açıklamada, su yapıları-basınçlı borulu işi ihalesinin 11 Kasım'da gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Kavuncuoğlu, "Doğanşehir ilçemiz Elmalı Göleti Sulamasıyla 2 bin 530 dekar arazi sulanacak. Devlet Su İşleri tarafından göletin su yapıları-basınçlı borulu işi ihalesi 11 Kasım'da yapılacaktır. Temelden 53 metre yükseklikte, 500 bin metreküp gövde dolgu hacmine sahip, 1 milyon metreküp su depolayacak ve ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde imal edilmiştir. Elmalı Göleti ile 2 bin 530 dekar tarım arazisi sulanacaktır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.